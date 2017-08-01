核心提示：尿频、尿急、尿痛是尿路感染较为常见的症状，这些症状令人头痛无比，但很多患者却碍于面子不敢就医。到底什么是尿路感染？尿路感染有哪些症状？如何预防尿路感染？下面，小编就带大家全方位介绍下关于尿路感染的信息。

尿频、尿急、尿痛是尿路感染较为常见的症状，这些症状令人头痛无比，但很多患者却碍于面子不敢就医。到底什么是尿路感染？尿路感染有哪些症状？如何预防尿路感染？下面，小编就带大家全方位介绍下关于尿路感染的信息。

尿频、尿急、尿痛？当心是尿路感染



为何会得尿路感染？

当细菌通过尿道外口，进入尿道黏膜或膀胱之后，就容易诱发尿路感染。此时，细菌附着在尿道或膀胱壁上，并会趁此机会不断地滋生、繁衍，继而形成尿路感染。性行为是导致尿道感染细菌的较为简单的方式，若在短时间内频繁地进行性交，感染的几率则越大。另外，如果运动时出汗较多，不注意把阴部的汗水擦干，则容易使细菌繁殖，感染尿路。

哪些症状是尿路感染的“警钟”？

怎样才能正确判断自己是否已经得了尿路感染呢？其实很简单，如果你发现你的排尿习惯改变，就很有可能是尿路感染的症状，如：不停地上厕所（尿频），尿尿的时候会伴随着强烈的灼烧感（尿痛）。

由于尿路感染还可能会发展成为严重的肾脏疾病（如肾盂肾炎），因此除了尿频、尿痛之外，如果还有发热、血尿、严重的背痛或腰痛等症状，建议提高警惕，及时前往医院就诊。

男女尿路感染有何不同？

因为阴道和肛门一般都滋生大量的细菌，而女性的阴道和尿道又是相离较近的，女性尿道更短，因此女性更容易得尿路感染。

由于男性的尿道较长，因此不太容易得尿路感染，但如果男性一旦得了尿道感染，可能症状会更加严重。

生活中该如何预防尿路感染？

1、注意卫生。在日常生活中，一定要注意做好个人卫生工作，勤换内裤，女性经期要勤换卫生棉。

2、多饮水。多饮水有助于稀释尿液，冲洗尿道，降低致病微生物浓度，从而促进尿液的排出，另外还要注意不要憋尿。

3、有症状应及时就诊。如果出现了尿频、尿急、尿痛等症状，建议不要羞涩，而一定要去拜访下医生，看看究竟是出了什么问题，再进一步选择合适的治疗方案，切勿耽误了病情。